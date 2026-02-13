İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe kafilesi, Trabzon'a geldi
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçı için Trabzon’a geldi.
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe, Trabzon'a geldi.
KAFİLEDE SARAN DA YER ALDI
İstanbul'dan özel uçakla Trabzon Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafile, kampa gireceği otele hareket etti.
Kafilede, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran da yer aldı.
