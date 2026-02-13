Meteoroloji’den gelen son rapora göre, Türkiye hafta sonu hem kışı hem de baharı yaşayacak. Bir yanda fırtına ve sel uyarıları yapılırken, diğer yanda Pazar günü bahar havası bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın için birçok bölgeyi kapsayan geniş çaplı bir uyarı yayımladı. Edirne ve Kırklareli hariç Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ Doğu Akdeniz, Antalya'nın doğusu, Erzurum çevreleri ve Güneydoğu Anadolu (Şanlıurfa hariç) için sel ve su baskını riski bulunuyor.

DOĞU’DA KAR VE ÇIĞ TEHLİKESİ Doğu Anadolu’nun doğusunda yağışların kar şeklinde olması beklenirken Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesine karşı tedbirli olunması istendi.

90 KM/SAATE VARAN FIRTINA İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’da rüzgarın güney yönlerden fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Güney yönlü rüzgarlar nedeniyle soba ve doğalgaz zehirlenmelerine, çatlak uçmalarına ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği hatırlatıldı.

PAZAR GÜNÜ BATI’DA BAHAR MÜJDESİ Cumartesi günü yaşanacak sert hava koşullarının ardından, Pazar günü Batı bölgelerinde sıcaklık artacak. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Pazar günü özellikle Marmara ve Ege bölgelerinde hızla yükselerek 20 dereceyi geçeceği öngörülüyor. Hafta sonunun ikinci gününde Batı illerinde güneşli ve ılık bir hava hakim olacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası