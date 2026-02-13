Iğdır’da 16 yaşındaki lise öğrencisi, sabah okul yolunda hiç tanımadığı bir saldırganın hedefi oldu. Şüpheli kısa sürede yakalanırken "Sabah evden çıktım. ‘Birini bıçaklamam lazım’ dedim" şeklinde ifade verdiği öğrenildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin hiçbir şey söylemeden eylemi gerçekleştirip bıçağı gösterdiği görüldü.

Dehşete düşüren olayın adresi Iğdır’da 10 Şubat günü 16 yaşındaki D.B. isimli kız okula gitmek için evden çıktı.

Kız çocuğu bu sırada 23 yaşındaki Y.B. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Aldığı darbelerle yaralanan D.B. ambulansla Iğdır Dr. Nevruz Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Iğdır'da liseli kız tanımadığı kişi tarafından bıçaklandı: "Birini bıçaklamam lazımdı..."

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayın ardından Iğdır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Iğdır Şehit Bülent Yurtseven Polis Merkezi Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu Y.B. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.B., Sulh Ceza Hakimliği tarafından "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

PES DEDİRTEN İFADELER

Şüpheli Y.B.’nin ifadesinde, "Sabah evden çıktım. ‘Birini bıçaklamam lazım’ dedim. Yolda karşıma çıkan kızı bıçakladım" dediği öğrenildi.

DEHŞETE KAMERADA

Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, D.B.’nin arkadaşlarıyla birlikte yürürken Y.B.’nin yanına yaklaşarak hiçbir şey söylemeden bıçakladığı, ardından bıçağı göstererek olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı. D.B.’nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

