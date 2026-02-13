Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de Eyüpspor'u 5 golle mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Eyüpspor'u 5-1 mağlup eden Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, karşılaşmanın ardından konuştu.

"BİRÇOK POZİTİF ŞEY VAR"

Müsabakayı değerlendiren tecrübeli teknik adam, "Oyuna erken golle başladık ve bu önemliydi. Oyunda üstünlük kuramadığımız yerler oldu, orayı daha iyi oynayabilirdik. 2-0'dan sonraa rakip 10 kişi kaldı ve çok daha farklı oyun oldu. Genel olarak istekliydik, çok oyuncu değiştirdik. Bu kadar değişikliğe rağmen her giren istekliydi. Icardi'nin 3 golü, Osimhen'in 2 asisti... Birçok pozitif şey var. İki forvetle oynadık. Maalesef Kocaelispor maçında kullandık, akıllara Osimhen ve Icardi beraber oynayamaz şeklinde kalmıştı. Sacha Boey'in çok maç eksiği var. Wilfried Singo 45 dakika süre aldı. Renato Nhaga girdi ve taraftarımız çok destek oldu." şeklinde konuştu.

"ÖZ GÜVENİ ÇOK YÜKSEK BİR TAKIM DEĞİL"

Şampiyonlar Ligi'ndeki Juventus eşleşmesi hakkında konuşan Buruk, "Juventus'a hazırlanacağız. Çok daha farklı bir maç ve çok güçlü bir rakip bizi bekliyor. Atletico Madrid'in ne oynadığını biliyorsunuz ama Juventus'un çok farklı formatları var. Çok kolay hesaplanamayacak oyuncuları var. Önde çok iyi kanat oyuncuları var, Kenan Yıldız çok değerli. Kolay pozisyon vermiyorlar. Son maçlarda goller yediler ama Atalanta ve Lazio maçlarında oyun üstünlüğü varken, şanssız da goller yediler. Öz güveni çok yüksek bir takım değil. Inter ile oynayacaklar, oradan nasıl çıkacaklar? Inter maçı ölçü olmayacak ama kimin oynayıp, oynamayacağını göreceğiz. İyi ayaklı bir maç ve böyle düşüneceğiz. Hedefimiz Juventus'u geçmek olacak." dedi.

