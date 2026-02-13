Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, hat-trick yaptığı Eyüpspor maçının ardından yaptığı açıklamayla Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri Juventus'a gözdağı verdi.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Eyüpspor'u 5-1 mağlup eden Galatasaray'da Arjantinli forvet Mauro Icardi, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.

"JUVENTUS MAÇINA HAZIR OLDUĞUMUZU GÖSTERDİK"

Attığı gollerle takımına katkı yaptığı için mutlu olduğunu belirten Icardi, "Takımın amacı kazanmak, gollerimden dolayı mutluyum ama benim işim gol atmak. Çok iyi başladık, rakibi ciddiye aldık ve istediğimizi aldık. Yunus'un golü erken geldi, kırmızı kart sonrası güzel bir maç oldu. Juventus maçına hazır olduğumuzu gösterdik. Forvet olarak amacınız rekorlar kırmaktır. Yeni rekorum için çok mutluyum. Dört senede bunu başardım. Gol atmaktan onur duyuyorum. Bu hikayelerin Galatasaray tarihine ekleniyor olması beni çok mutlu ediyor. Taraftarın bana ve takıma sevgisi çok güzel. Her oyuncuya şarkılar yazılıyor. Çok mutluyuz, haklarını ödemeye çalışıyoruz. Dört harika yıl geçirdim... Takım ve ve kendi adıma inanılmaz mutluyum." dedi.

"JUVENTUS'A ÇOK GOL ATTIM"

Juventus karşı oynaığı maçlarda 8 gol ve 2 asisti bulunan Mauro Icardi, "İtalya'da Sampdoria ve Inter ile Juventus'a çok gol attım. Onlara oynamayı çok seviyordum. Büyük efsaneleri vardı o zamanlar. Şimdi farklı oyuncuları var ve en iyi şekilde hazırlanacağız. Taraftarımız burayı cehenneme çeviriyor, bunu iyi kullanmalıyız. Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek istiyoruz. Juventus'u yenmek istiyoruz." diye konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası