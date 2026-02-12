Kaydet

Elazığ’ın Ataşehir Mahallesi’nde bulunan bir lokantada, film senaryolarını aratmayacak bir dolandırıcılık yöntemi güvenlik kameralarına yansıdı. Sipariş ettiği çiğköfte dürümünün içine önce sakalından, ardından göğsünden kopardığı kılları koyan bir şahıs, "içinden kıl çıktı" bahanesiyle işletmeyi suçlayarak hesabı ödemeden ayrıldı. İşletme sahibinin kamera kayıtlarını incelemesiyle ortaya çıkan gerçek, küçük esnafın karşı karşıya kaldığı tuhaf durumları bir kez daha gözler önüne serdi.

