2017’de ilk kez görülen, Karadeniz’in ardından Marmara ve İç Anadolu'da da ortaya çıkan kahverengi kokarca tehlikesi devam ediyor. Bir yumurtlamada 90 yumurta bırakan böceğin yaz aylarında 10 bine kadar çoğalabileceği uyarısı yapıldı. Özellikle tarım ürünlerine zarar veren böcek için önlemler alınmaya devam ediliyor.

3 BÖLGEDE GÖRÜLDÜ Türkiye'de ilk kez 2017 yılında Doğu Karadeniz'de tespit edilen kahverengi kokarca, tehlike oluşturmaya devam ediyor. Artvin, Rize, Trabzon, Giresun ve Ordu başta olmak üzere Karadeniz Bölgesi'ne yayılan tür, Marmara ve İç Anadolu'da da görüldü.

ÇİFTÇİLERİN KABUSU Fındık, mısır, sebze ve meyve üretiminde ciddi kayıplara yol açan kahverengi kokarca kış döneminde daha az görülürken, havaların ısınmasıyla birlikte daha çok yayılıyor.

İLK YUMURTLAMADA 90 YUMURTA İlk yumurtlamada yaklaşık 80-90 yumurta bırakabilen kahverengi kokarca için önlemler alınmaya devam ederken, Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan önemli bilgiler verdi.

“YAZ AYLARINDA 10 BİNE KADAR ÇOĞALABİLİR” Kaplan, 300'den fazla bitki türüyle beslenen, tarım ürünleri için ciddi tehdit oluşturan böceğin üremesini önlemek amacıyla yapılan çalışmaları şöyle anlattı: Şu an kokarca bitti gibi gözüküyor, sesini çıkarmıyor. Çünkü uyuyor. Kışlaklardan çıkacak her bir kokarca bahar ve yaz aylarında 10 bin kokarcaya kadar çoğalabilir. Birinci yavrulamada 90 tane yumurta, o yavrular da birer yumurtlarsa yine 10 bin kokarca oluyor. Bu büyük bir sorun. Vatandaşlarımız bahçe ve orman kenarındaki kömürlük, yazlık ve köy evlerini kışın mutlaka ziyaret edip çatı, kapı araları, hatta gardıroptaki kıyafetlerinin ceplerini bile kontrol edip kokarcayı imha etmesi gerekiyor. Her bir kokarca başımıza bela olacak.

“MART AYINDAN SONRA DIŞARIYA ÇIKABİLİR” Önümüzdeki sezon için feromon tuzakları, kimyasal ve biyosidal ürünler satın aldıklarını belirten Kaplan “Sezon için hazırız. Şu anda mücadele sırası vatandaşımızda. Lütfen evlerimizi temizleyelim. Havaların ısınmasına bağlı mart ayından sonra kokarcalar dışarıya çıkabilir. Geçen sene bu nisan-mayıs gibi oldu. Havaların soğuk gitmesi nedeniyle fındığımıza çok zararı yoktu ama havalar erken ısınırsa mart ayında piyasaya çıkacaklar" diye konuştu.

KAHVERENGİ KOKARCA BÖCEĞİNİN DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ’NE YAYILARAK BAŞTA FINDIK OLMAK ÜZERE TARIMSAL ÜRÜNLERDE VERİM KAYBINA NEDEN OLDUĞUNU KAYDEDİLDİ (AHMET BİLGE/GİRESUN-İHA) “ZARAR 70 MİLYAR DOLAR” Kaplan, böceğin neden olduğu maddi zararı işe şöyle anlattı: 2024 yılında 38 bin ton rekoltemiz varken, 2025 yılında 33 bin tona düştü. Burada don ve kuraklıktan dolayı zarar gördük. Cumhurbaşkanlığımız bölgemize 96 milyon TL göndererek don zararını karşıladılar. 2024 yılında yüzde 10'a yakın bir zarar vermişti. 2026 yılında zarar vermeyecek anlamına gelmiyor. Daha büyük zararlar verebilir. Kokarcanın tüm dünyada sebze ve meyveye vermiş olduğu zarar 70 milyar dolar. Bu bize de zarar vermeyecek anlamına gelmez. Bu mücadeleyi kesintisiz yapmamız gerekiyor.

BİR DİĞER TEHLİKE: TURUNÇGİL BÖCEĞİ Kaplan, aynı zamanda Trabzon'da halk arasında "Drakula" olarak bilinen uzun antenli turunçgil böceği ile 5 yıldır mücadelenin sürdüğünü vurguladı. Kaplan “Bu yıl da ödenek gelince ilaçlayacağız. Mücadelede yol aldık ama zirai zararlılarının geneli uzun süreçli baskılama ile yok edilebiliyor. Bu çok zararlı bir böcekti. Maçka bölgesindeki Esiroğlu'nda tüm fındıkları söktük" dedi.

