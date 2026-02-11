Borsa İstanbul’da bu haftanın dikkat çeken halka arzlarından biri için talep toplama süreci başladı. 11-12-13 Şubat 2026 tarihlerinde yatırımcıdan talep toplayan şirketin fiyatı, dağıtım yöntemi ve olası lot miktarı en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.

Sermaye Piyasası Kurulu onayının ardından yatırımcı karşısına çıkan Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş., sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle halka arz sürecini sürdürüyor. Borsa kodu “ATATR” olarak belirlenen şirket, Yıldız Pazar’da işlem görmeye hazırlanırken, bireysel yatırımcıların eşit dağıtım yöntemiyle kaç lot alabileceği ve katılım endeksi kriterleri merak konusu oldu.

ATA TURİZM HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Ata Turizm halka arzında toplam 280 milyon adet pay satışa sunuluyor. Bunun 240 milyon adedi sermaye artırımı, 40 milyon adedi ise ortak satışı şeklinde gerçekleşiyor. Yurt içi bireysel yatırımcılara ayrılan pay oranı ise yüzde 40 olarak açıklandı.

Uzmanların hesaplamalarına göre halka arza yaklaşık 500 bin yatırımcının katılması halinde kişi başına ortalama 224 lot dağıtım yapılabileceği öngörülüyor. Ancak bu rakam, katılım sayısına göre değişiklik gösterebilir. Talep arttıkça yatırımcı başına düşen lot miktarı azalabilirken, daha düşük katılımda dağıtım miktarı yükselebilir. Dağıtım yöntemi eşit dağıtım olarak belirlendiği için bireysel yatırımcılar arasında eşit paylaştırma yapılacak.

ATA TURİZM HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Halka arz dokümanlarında yer alan bilgilere göre Ata Turizm halka arzı katılım endeksine uygun değil. Bu durum, faizsiz finans prensiplerine göre yatırım yapan yatırımcılar açısından önemli bir kriter olarak değerlendiriliyor.

Katılım endeksi uygunluğu, şirketin faaliyet alanı ve finansal yapısına göre belirleniyor. Ata Turizm’in faaliyet konusu turizm işletmeciliği, taşımacılık ve diğer ticari alanları kapsadığı için mevcut değerlendirmede katılım endeksi kriterlerini sağlamadığı ifade ediliyor. Bu nedenle katılım endeksine duyarlı yatırımcıların karar verirken bu bilgiyi dikkate alması gerekiyor.

ATATR HİSSE FİYATI NE KADAR?

Ata Turizm halka arz fiyatı 11,20 TL olarak açıklandı. Sabit fiyatla talep toplama yöntemi uygulanıyor ve halka arz büyüklüğü yaklaşık 3,1 milyar TL seviyesinde bulunuyor. Halka açıklık oranı ise yüzde 34,9 olarak duyuruldu.

Şirketin halka arz öncesi çıkarılmış sermayesi 562.845.890 TL iken, sermaye artırımı sonrası bu tutar 842.845.890 TL’ye yükseliyor. Hisselerin Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da ATATR koduyla işlem görmesi planlanıyor. Ayrıca, ortak satışından elde edilen gelirin yüzde 10’una denk gelen tutarla 30 gün süreyle fiyat istikrarı işlemleri yapılması planlanıyor.

