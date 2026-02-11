Fenerbahçe'nin sezon başında Paris Saint Germain'den 7,5 milyon euro bonservisle kadrosuna kattığı Marco Asensio, skor yüküne katkısıyla adından söz ettiriyor. 'Matador' lakaplı İspanyol oyuncu için '10 numara' planı yapan sarı-lacivertli kulüp, Jhon Duran engeline takıldı.

Sarı-lacivertlilerde Marco Aseniso, bu sezon Süper Lig’de çıktığı 17 maçta 9 gol atarken, takım arkadaşlarına 7 de asist yaptı. 30 yaşındaki yıldız, Fenerbahçe forması altında bütün kulvarlarda ise 11 gol, 8 asistlik skor katkısı verdi. İspanyol futbolcunun beklentileri aşan performansı sonrası harekete geçen yönetim, Asensio planını 2026-2027 sezonuna ertelemek zorunda kaldı.

Marco Asensio'nun forma numarası 21

DURAN GİTTİ, NUMARASI KALDI

Fenerbahçe'de 10 numaralı formayı bu sezon Jhon Duran giyiyordu. Ara transfer döneminde yolların ayrıldığı Kolombiyalı futbolcu, önceki gün kiralık olarak Rus kulübü Zenit'e imza atarken; sarı-lacivertli kulüp, 10 numarayı Asensio'ya vermek istedi.

"İNŞALLAH SENEYE YAPARIZ"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kural gereği Fenerbahçe'nin '10 numara forma' talebine olumsuz cevap verdi. Bunun üzerine Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, "İnşallah yeni sezonda forma değişimini yaparız" ifadelerini kullandı.

