Fenerbahçe’nin en zor dönemlerinde ve kritik anlarda ortaya çıkan isim: Marco Asensio. “Gol mü lazım” yakından uzaktan atar, “asist mi gerek” hem de en klasını yapar. “Psikolojik destek mi istiyorsunuz (Kerem Aktürkoğlu)” hemen verir ve tükenmişlik sendromunu bitirir. Bu Marco Paşa sahada hem er hem de general…

Fenerbahçe’de Marco Asensio rüzgârı esiyor. Matador lakaplı İspanyol oyuncu, son dönemdeki gol katkılarıyla hem takımını sırtlıyor hem de kariyer zirvesine koşuyor. Yıldız oyuncu, sarı lacivertli formayla Real Madrid’deki en skorer sezonunu geride bırakmayı başardı. Bu sezonki performansıyla beklentilerin üstüne çıkan, birçok maçta büyük etki oluşturan 30 yaşındaki futbolcu bu sezon Süper Lig’de çıktığı 17 maçta 9 kere ağları havalandırırken, 7 defa da gol pası verdi. Bu istatistiklerle birlikte Asensio, La Liga’da Real Madrid formasıyla çıktığı 31 maçta 9 gol, 6 asistlik performansını geçti. Yıldız oyuncu bütün kulvarlarda ise 11 gol, 8 asiste ulaştı.

ALEX ETKİSİ YAPTI

Marco Asensio 9 gol, 6 asistle Fenerbahçe’nin ligdeki son 10 maçının 9’unda skora katkı verdi. Yıldız futbolcu, ayrıca Fenerbahçe formasıyla maç başına 2,82 şut ve 2,18 kilit pas ortalamasıyla oynarken, Real Madrid’deki “Prime” dönemini 1,90 şut, 1,35 kilit pas ortalamasıyla tamamladı. Fenerbahçe’nin Kadıköy’de oynadığı Gençlerbirliği maçında Kerem Aktürkoğlu’na topuk pasıyla yaptığı asist, sarı lacivertlilerde yeni bir Alex etkisi oluşturdu. Kulübün resmî hesabı “Benzer işler” başlığıyla Alex’in PSV maçındaki topuk pası ile Asensio’nun Kerem’e verdiği topuk pasının görüntülerini paylaştı. Bu görüntüler sarı lacivertli taraftarlardan büyük beğeni aldı.

İspanyolların gözü Marco Asensio'da! Fenerbahçe harekete geçti

YÖNETİM 10 NUMARAYI VERECEK

Fenerbahçe’de bu sezon 10 numaralı formayı Jhon Duran giyiyordu. Kolombiyalı oyuncunun gitmesinden sonra sarı lacivertliler bu formayı Asensio’ya vermek istedi, TFF kural gereği kabul etmedi. Yönetici Ertan Torunoğulları “İnşallah yeni sezonda bu değişimi yaparız” açıklamasını yaptı.

İspanyolların gözü Marco Asensio'da! Fenerbahçe harekete geçti

İSPANYA ONU İZLİYOR

Asensio’nun Gençlerbirliği maçındaki topuk pasını İspanyollar “Guti tarzı” olarak yorumladı. Marca’da yer alan haberde, “’El Matador’ Asensio, Süper Lig’deki yolculuğunda âdeta önüne geleni ‘avlamaya’ devam ediyor. Bu defa ‘Guti tarzı’ topuk pasıyla yaptığı asistle yine belirleyici oldu” derken AS gazetesi “Asensio, ne yaptın sen? Hayatının asistini yapmak için resmen Guti’ye dönüştün” ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası