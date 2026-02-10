Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın Portekizli Teknik Direktörü Jorge Jesus'un, Pro Lig yönetiminin adil rekabet ortamını kısıtladığı düşüncesiyle maçlara çıkmayan Cristiano Ronaldo'ya destek verdiği ve yeni sözleşme için takımda kalmasını şart koştuğu iddia edildi.

Suudi Arabistan Pro Lig yönetiminin adil rekabet ortamını kısıtladığı düşüncesiyle Al-Nassr formasıyla maçlara çıkmayan Cristiano Ronaldo'ya Jorge Jesus'tan destek geldi.

RONALDO'YU ŞART KOŞTU

Al-Riyadiyah’ın aktardığı habere göre; Al-Nassr ile olan sözleşmesini uzatmak için görüşmelere başlayan Teknik Direktörü Jorge Jesus, şart olarak Cristiano Ronaldo'nun takımda kalmasını istedi.

YENİ SÖZLEŞMEYİ KABUL ETMEYECEK

Portekizli çalıştırıcı, Ronaldo’nun kadroda olacağından emin olmadığı sürece yeni bir sözleşme görüşmesini kabul etmeyeceğini yönetime bildirdi.

Jorge Jesus

BENZEMA TRANSFERİ BARDAĞI TAŞIRDI

Ronaldo, Suudi Kamu Yatırım Fonu'nun (PIF) kontrolündeki takımlar arasında fonların dağıtılma şeklinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdikten sonra Al-Nassr'ın son iki maçında forma giymedi. Karim Benzema'nın Al-Ittihad'dan Al-Hilal'e transferi bardağı taşıran son damla oldu.

TAKVİYELER YAPILMADI

Beş kez Ballon d'Or ödülünü kazanan Ronaldo, Al-Nassr'ın Suudi Pro Ligi şampiyonluğunu kovalarken kış transfer döneminde daha fazla transfer yapılmasını istiyordu. Ancak takviyeler gerçekleşmedi.

Bu durumun iki takviye talep eden Teknik Direktör Jorge Jesus'u da rahatsız ettiği ve yeni sözleşmeye yanaşmadığı iddia ediliyor. Jesus, 2025-26 sezonu öncesinde Al-Nassr'ın başına geçti ve 30 maçta 24 galibiyet aldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası