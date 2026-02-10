Süper Lig'de 23'üncü hafta programı: Maç saatleri değişti
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 23'üncü hafta programını açıkladı. Ramazan ayı nedeniyle maç saatlerinde değişikliğe gidildi. 23'üncü hafta karşılaşmaları, iftar vakitleri gözetilerek 3 farklı zaman diliminde oynanacak.
- TFF, UEFA turnuvalarında mücadele eden takımların play-off maçları sebebiyle 23'üncü hafta maç tarihlerini, 3 kulüple yapılan istişareler neticesinde planladı.
- Ramazan ayında oynanacak maçların saatleri, iftar vakitleri dikkate alınarak 13.30, 16.00 ve 20.00 olarak belirlendi.
Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu 23'üncü hafta müsabakalarına ilişkin program belli oldu.
TFF'den yapılan açıklamada, "UEFA turnuvalarında mücadele eden takımlarımızın play-off müsabakalarının arasına denk gelen 23'üncü hafta maç tarihleri, 3 kulübümüz ile yapılan istişareler neticesinde planlanmıştır. Bununla birlikte, Ramazan ayında oynanacak olan müsabakalarda maç saatleri, iftar vakitleri de dikkate alınarak 13.30, 16.00 ve 20.00 olarak belirlenmiştir" denildi.
20 Şubat Cuma
20.00 Çaykur Rizespor-Kocaelispor
21 Şubat Cumartesi
13.30 ikas Eyüpspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği
16.00 Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir FK
20.00 Tümosan Konyaspor-Galatasaray
22 Şubat Pazar
13.30 Zecorner Kayserispor-Hesap.com Antalyaspor
16.00 Gaziantep FK-Trabzonspor
20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Samsunspor
20.00 Beşiktaş-Göztepe
23 Şubat Pazartesi
20.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa