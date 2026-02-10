Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 23'üncü hafta programını açıkladı. Ramazan ayı nedeniyle maç saatlerinde değişikliğe gidildi. 23'üncü hafta karşılaşmaları, iftar vakitleri gözetilerek 3 farklı zaman diliminde oynanacak.

Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu 23'üncü hafta müsabakalarına ilişkin program belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamada, "UEFA turnuvalarında mücadele eden takımlarımızın play-off müsabakalarının arasına denk gelen 23'üncü hafta maç tarihleri, 3 kulübümüz ile yapılan istişareler neticesinde planlanmıştır. Bununla birlikte, Ramazan ayında oynanacak olan müsabakalarda maç saatleri, iftar vakitleri de dikkate alınarak 13.30, 16.00 ve 20.00 olarak belirlenmiştir" denildi.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde; Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde, Samsunspor, Konferans Ligi'nde play-off mücadelesi verecek.

20 Şubat Cuma

20.00 Çaykur Rizespor-Kocaelispor

21 Şubat Cumartesi

13.30 ikas Eyüpspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği

16.00 Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir FK

20.00 Tümosan Konyaspor-Galatasaray

22 Şubat Pazar

13.30 Zecorner Kayserispor-Hesap.com Antalyaspor

16.00 Gaziantep FK-Trabzonspor

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Samsunspor

20.00 Beşiktaş-Göztepe

23 Şubat Pazartesi

20.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa

