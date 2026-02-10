Türkiye Gazetesi
Hakemliği biten Arda Kardeşler'in yeni mesleği şaşırttı: Artık kulüpler kapısını çalacak
Süper Lig'de bu sezon oynanan Trabzonspor-Gaziantep FK maçındaki tartışmalı kararı sonrası düdüğü astırılan Arda Kardeşler'in yeni mesleği belli oldu.
Süper Lig'de bu sezon oynanan Trabzonspor - Gaziantep FK müsabakasında verdiği tartışmalı kararın ardından TFF tarafından hakemlik görevine son verilen Arda Kardeşler, yeşil sahalara dönüyor.
HAKEMLİĞE NOKTA KOYDU
Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı karar doğrultusunda "düdüğünü asan" Arda Kardeşler, profesyonel hakemlik kariyerini sonlandırırken menajer olarak futbola geri dönmeye hazırlanıyor.
FUTBOLCU MENAJERİ OLDU
Ajansspor'da yer alan habere göre; Arda Kardeşler, hakemlik sonrası futbolcu menajerliği yapma kararı aldı. Eski hakem Kardeşler'in, kendisiyle çalışacak futbolcuların transfer süreçlerini yürüteceği ve kariyer yönetimlerinde rol alacağı belirtildi.
