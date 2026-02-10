İzmir'de çöp ayrıştırma tesisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir’in Bergama ilçesinde faaliyet gösteren Bergama Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi’nde yürek burkan bir olay yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, 7 Şubat gecesi saat 22.40 sıralarında çöp ayrıştırma bandında görev yapan işçiler, atıklar arasında bir bebek cesedi fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine tesise jandarma ekipleri sevk edildi.

YENİ DOĞMUŞ ERKEK BEBEK

Yapılan ilk incelemede, bant üzerinde bulunan bedenin yeni doğmuş bir erkek bebeğe ait olduğu ve hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, bebeğin ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, bebeğin nasıl ve kim tarafından çöpe bırakıldığının belirlenmesi için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

