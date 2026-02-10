Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'ın, Liverpool ile sezon sonunda yollarını ayırması beklenen Mohamed Salah'ı renklerine bağlamak için şimdiden çalışmalara başladığı iddia edildi.

Premier Lig devi Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, gelecek sezon İngiliz devinden ayrılabilir.

GÖRÜŞMELER ŞİMDİDEN BAŞLADI

Foot Mercato haberine göre; Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad, 33 yaşındaki yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için şimdiden görüşmelere başlandı.

Haberde, oyuncunun menajerinin Al-Ittihad ile temas halinde olduğu ve Mohamed Salah'ın da Suudi Arabistan'a transfer olmaya sıcak baktığı belirtildi.

LIVERPOOL ZORLUK ÇIKARMAYACAK

Transferde hamlelerin ciddileşmesi halinde bonservis bedeli kazanma ihtimali olan Liverpool'un da zorluk çıkarmayacağı kaydedildi.

