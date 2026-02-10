Sosyal medyada Türkiye’de bir huzurevinde çekildiği iddiasıyla yayılan görüntülerin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, söz konusu görüntülerin Kasım 2022’de Kosova’da kaydedildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada Türkiye’de bir huzurevinde çekildiği öne sürülen görüntülere ilişkin açıklama yaptı.

Merkez tarafından yapılan bilgilendirmede, söz konusu görüntülerin gerçeği yansıtmadığı ve Türkiye’de değil, Kasım 2022’de Kosova’da kayda alındığı ifade edildi.

BAKIMEVİ SAHİBİ TUTUKLANMIŞ

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İddia edilen görüntülerin Türkiye'de çekilmediği olayın Kasım 2022'de Kosova'nın kuzeyinde yer alan İpek (Peja) kentindeki Orenda Yaşlı Bakımevi'nde meydana geldiği tespit edilmiştir. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından iki çalışan gözaltına alınmış, bakımevinin sahibi ise tutuklanmıştır.

Söz konusu paylaşım ve içerikler, daha önce de Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz tarafından yalanlanmış olmasına rağmen kasıtlı olarak tekrar dolaşıma sokulmuştur. Kamuoyunun, Türkiye'de yaşandığı izlenimi verilerek servis edilen ve bağlamından koparılan bu tür yanıltıcı paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur."

