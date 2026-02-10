Fransız yıldızı Karim Benzema'nın, Al Ittihad'dan Al Hilal'e transferini engellemeye çalışan Cristiano Ronaldo'ya attığı mesaj ortaya çıktı.

Suudi Arabistan'da ara transferin son gününde lider durumdaki Al Hilal'e transfer olan Karim Benzema, transferini engellemeye çalışan Cristiano Ronaldo'ya mesaj attı.

RONALDO'YA RAĞMEN İMZALADI

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Al Hilal'e Al Nassr'dan daha fazla destek verildiğini iddia ederek transferin iptalini istese de Karim Benzema'nın transferi gerçekleşti.

PORTEKİZLİYİ KIZDIRAN MESAJ

Karim Benzema, transferini engellemeye çalışan Real Madrid'den eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'ya mesaj attı. Fransız yıldızın mesajını Telegraph paylaştı.

Telegraph'ta yer alan habere göre; Benzema, eski takım arkadaşına, "Daha yüksek bir maaş kazandım ve bir başka şampiyonluğu kazanma yolundayım" şeklinde mesaj gönderdi.

İLK MAÇINDA HAT-TRICK YAPTI

Karim Benzema, 50 puanla liderliğini sürdüren Al Hilal ile ilk maçına Al Akhdoud karşısında çıktı ve 6-0 kazanılan mücadelede hat-trick yaptı.

