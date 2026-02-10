ABD Başkanı Donald Trump, İran’la müzakerelerin sonuçsuz kalması halinde askeri seçeneğin devreye girebileceğini belirterek, Orta Doğu’ya ikinci bir uçak gemisi saldırı grubunun gönderilmesinin gündemde olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’la yürütülen müzakerelerin başarısız olması halinde askeri seçeneklerin devreye girebileceğini belirterek, Orta Doğu’ya ikinci bir uçak gemisi saldırı grubunun gönderilmesinin gündemde olduğunu söyledi.

İran ile yapılan görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, “Ya bir anlaşma yapacağız ya da geçen seferki gibi çok kötü şeyler yapmak zorunda kalacağız” ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası