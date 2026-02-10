Rusya’ya ait bir uçağın Buşehr Nükleer Santrali yakınlarına iniş yapması “tahliye mi başladı?” sorularını beraberinde getirdi.

Rusya, İran’ın güneybatısındaki Buşehr Nükleer Santrali’nde görev yapan Rus personel için tahliye adımı attı.

Flightradar24 açık kaynak uçuş takibi verileri, açık kaynak istihbarat OSINT'e göre bir Rus uçağı, nükleer tesiste çalışan Rus bilim insanlarını almak üzere İran’ın Buşehr kentine indi.

Rusya İran’da tahliyeye mi başladı? Gözler nükleer tesiste

TAHLİYE SİNYALİ ÖNCEDEN GELMİŞTİ

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom’un Genel Müdürü Aleksey Likhachev, daha önce yaptığı açıklamada, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarına değinmişti. Likhachev, gerekmesi halinde Buşehr Nükleer Santrali’ndeki Rus personelin tahliye edilebileceğini söylemişti. Moskova’nın bu yöndeki hazırlıkları uzun süredir masadaydı.

"GEREKİRSE 400 KİŞİ ÇIKARILIR"

Rosatom yönetimi, Buşehr'de görev yapan uzmanlar ve aileleri dahil olmak üzere yaklaşık 400 kişinin tahliye planı kapsamında değerlendirildiğini paylaştı. Önceki kriz dönemlerinde tahliyelerin Azerbaycan ve Ermenistan üzerinden yürütüldüğü, ardından Rusya’ya hava yoluyla dönüş sağlandığı hatırlatıldı.

ABD SALDIRILARI SONRASI GÖZLER BUŞEHR’E ÇEVRİLDİ

ABD, 22 Haziran 2025’te İran’daki Fordo, Natanz ve İsfahan’daki nükleer tesislere saldırı düzenlemişti. İranlı yetkililer, bu saldırıların ardından Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’na Buşehr Nükleer Santrali’nin hedef alınmadığını bildirmişti. Buna rağmen bölgede tansiyon düşmedi.

RUSYA: "DURUMU ANBEAN İZLİYORUZ"

Rusya tarafı, Dışişleri ve Savunma Bakanlığı ile koordinasyon halinde bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyor. Buşehr’deki üretim faaliyetlerinin planlandığı şekilde sürdüğü, ancak güvenlik senaryolarının sürekli güncellendiği bilgisi paylaşıldı.

BUŞEHR NÜKLEER SANTRALİ NEDEN KRİTİK?

Buşehr Nükleer Santrali, İran’ın güneybatısında, Basra Körfezi kıyısında yer alıyor. Tesis, İran’ın ve Orta Doğu’nun ilk nükleer enerji santrali olma özelliğini taşıyor. Rusya’nın teknik desteğiyle kurulan santral, bölgesel güvenlik dengeleri açısından stratejik bir noktada bulunuyor.

İRAN-ABD GERİLİMİ YENİDEN TIRMANIYOR

Son dönemde İran Devrim Muhafızları, ABD’nin müzakere öncesi Tahran’a dört şart sunduğunu ve kabul edilmemesi halinde saldırı tehdidinde bulunduğunu açıkladı. Umman’da yürütülen dolaylı görüşmelere rağmen askeri hazırlıkların sürdüğü mesajı verildi.

BUŞEHR NÜKLEER SANTRALİ'NDE 200'DEN FAZLA RUS TEKNİSYEN ÇALIŞIYOR

İsrail, saldırılarının başladığı ilk günlerde Natanz ve Fordo'yu bugün de Arak Ağır Su Tesisi'ni vurdu. İlk belirlemelere göre tesiste hasar oluşmadı, nükleer sızıntı da tespit edilmedi.

PUTİN, BUŞEHR NÜKLEER SANTRALİ'NDEN ÇIKMAYACAKLARINI SÖYLEMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "İran'a destek planınız var mı?" sorusu üzerine Rus mühendislerin İran'ın Buşehr tesisinde iki yeni reaktör inşa etmesine yardımcı olduğunu belirterek, "İranlı paydaşlarımızla sürekli diyalog içindeyiz. Uzmanlarımız Buşehr'de çalışıyor, 250 kişi oradalar. Oradan çıkmıyoruz. Bu bir destektir." demişti.

Putin, ayrıca İsrail yönetimiyle İran'da çalışan Rusların güvenliklerinin sağlanması konusunda anlaştıklarını da sözlerine eklemişti.

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, birkaç gün önce İsrail'in Kum kentindeki Fordo Nükleer Tesisi'ne saldırı sonrasında tesiste küçük çapta hasar oluştuğunu fakat nükleer kirlilik meydana gelmediğini söylemişti.

Kemalvendi, İsfahan kentindeki Natanz Nükleer Tesisi'ne saldırı sonrasında ise tesis içerisinde nükleer kirlilik meydana geldiğini fakat bu kirliliğin tesisin dışına yayılmadığını aktarmıştı.

İsrail, söz konusu nükleer tesisleri vurmasına rağmen Buşehr'i hedef almaktan kaçınırken, tesiste halihazırda 200'den fazla Rus teknisyenin görev yaptığı ifade edilmişti.

RUSYA, HASEKE'DEKİ ASKERİ ÜSSÜNÜ BOŞALTIYOR

Diğer yandan Rusya, Kamışlı'da yer alan üsten askeri kargo uçaklarıyla askeri personelleri ve çeşitli askeri teçhizatları taşımıştı.

Rusların Kamışlı'daki askeri teçhizat ve personelini Lazkiye vilayetindeki Hımeymim Hava Üssü'ne çektiğinin altını çizen Suriyeli askeri kaynaklar, konuya ilişkin daha fazla bilgi vermemişti.

