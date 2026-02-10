Gaziantep'te gürültü yaptığı bahanesiyle 10 yaşındaki Emir Baki Bayındır'ın pompalı tüfekle öldüren Mühsin Taşkın, çocuğa karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziantep'te 10 yaşındaki Emir Baki Bayındır'ın pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin davada, sanık Mühsin Taşkın'ın daha önce çocuğa karşı kasten öldürme suçundan aldığı hüküm, üst mahkeme tarafından "olası kast kapsamında yargılama yapılması gerektiği" gerekçesiyle bozuldu. Bozma kararının ardından dava, Gaziantep 13. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülmeye başlandı.

Gaziantep 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, maktulün ailesi ve avukatları ile sanık avukatları katıldı. Sanık Mühsin Taşkın duruşmaya SEGBİS aracılığıyla bağlandı. Duruşmada söz alan maktulün ailesi, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VERİLDİ

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın kasten öldürme suçundan yargılanması ve cezalandırılması gerektiğini belirtti. Yargılama sonunda mahkeme heyeti, sanığa hitaben "çocuğa karşı kasten öldürme suçunu işlediğin sabit görülmüştür" diyerek, sanık Mühsin Taşkın'ı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

NE OLMUŞTU?

Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi'nde 26 Ağustos 2025 tarihinde meydana gelen olayda, 10 yaşındaki Emir Baki Bayındır, aynı mahallede manavlık yapan Mühsün Taşkın tarafından fazla ses yaptığı iddiasıyla pompalı tüfekle vurularak ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Sanık Mühsün Taşkın, yerel mahkeme tarafından "Çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış, ancak üst mahkeme sanığın eyleminin "Olası kast" kapsamında değerlendirilmesi gerektiği gerekçesiyle kararı bozmuştu.

