Adana Büyükşehir Belediyesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında ilk defa atanmak üzere itfaiye eri alımı yapacağını duyurdu. Belediye İtfaiye Yönetmeliği esas alınarak yayımlanan ilanda farklı eğitim düzeylerinden mezun adayların başvurabileceği toplam 50 kişilik kadro için KPSS puan şartı, yaş sınırı, boy-kilo kriteri ve sürücü belgesi şartı gibi birçok detay paylaşıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı itfaiye eri kadrolarına başvurmak isteyen adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yer alan genel şartları taşıması gerekiyor. Belirtilen kapsamda adayların Türk vatandaşı olması, kamu haklarından mahrum bulunmaması ve belirli suçlardan hüküm giymemiş olması isteniyor. Peki, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı itfaiye eri alımı şartları ve başvuru için gerekli belgeler neler?

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İTFAİYE ERİ ALIMI ŞARTLARI

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen boş itfaiye eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı maddesi ile 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki şartlara sahip olmaları gerekmektedir;

Türk vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

İlan edilen kadrolar için, mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS (B) grubu) alım yapılacak kadroların karsısındaki puan türünden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

657 sayılı sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15/A maddesinde yer alan özel şartlara göre İtfaiye Eri kadrolarına başvuru yapabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1,67 metre; kadınlarda en az 1,60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg’dan fazla fark olmamak. (Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce başvuru sırasında yapılacaktır.)

Sınavın yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak,

13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen tablonun nitelik kısmında belirtilen (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İTFAİYE ERİ ALIMI BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru sırasında;

Sınava girmek isteyen adaylar, kurumumuzdan veya belediyemizin www.adana.bel.tr adresi üzerinden temin edecekleri başvuru formunu doldurup, imzalayarak başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.

Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),

Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği ya da e-devlet üzerinden alınmış barkotlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir).

Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir).

Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya barkodlu/karekodlu geçici sürücü belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir).

KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı.

Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçesi. (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İTFAİYE ERİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri alımı için başvurular 23 Mart 2026-27 Mart 2026 tarihleri arasında alınacak. Adayların başvurularını 27 Mart 2026 mesai bitimine kadar tamamlaması gerekiyor.

Başvurular yalnızca şahsen yapılacak. Posta veya başka yöntemlerle yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE İTFAİYE ERİ ALIM İLANI İÇİN TIKLAYINIZ.

