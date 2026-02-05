Türk Hava Yolları (THY), lisans mezunu gençleri pilotluk kariyerine hazırlayan Take-Off Cadet (Yetiştirilmek Üzere II. Pilot Aday Adayı) programı için yazılı bir duyuru paylaştı. Başvurular yalnızca THY Kariyer Portalı üzerinden çevrim içi yapılacak. Peki, THY yetiştirilmek üzere pilot alımı başvurusu nasıl yapılır?

Türk Hava Yolları (THY), pilotluk mesleğine sıfırdan adım atmak isteyen adaylara yönelik “Yetiştirilmek Üzere II. Pilot Aday Adayı (Take-Off Cadet)” programı kapsamında yeni başvuru sürecini başlattı.

Take-Off Cadet ilanı kapsamında değerlendirme süreçlerini başarıyla tamamlayan adaylar, 15 ila 18 ay süren teorik ve uygulamalı eğitim programına kabul ediliyor. Bu süreci başarıyla tamamlayan II. Pilot adayları, Türk Hava Yolları bünyesinde veya iş ortaklığı bulunan yurt içi ve yurt dışındaki uçuş eğitim akademilerinde 3 ila 6 ay süren tip eğitimine katılarak Türk Hava Yolları filosunda görev almaya başlıyor.

Türk Hava Yolları (THY) yetiştirilmek üzere pilot alımı yapacak (Başvuru şartları)

THY pilot alımı başvuruları internet üzerinden, THY’nin kariyer sayfası üzerinden alınıyor. Başvuru süreci 27.03.2026 saat 15:00'e kadar devam edecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya Mavi Kart sahibi olmak.

Üniversitelerin (örgün veya açık öğretim fark etmeksizin) en az lisans düzeyindeki bölümlerinden mezun olmak.

Yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olan adayların YÖK Denklik Belgelerinin PACE-C (İK ve İş Birimi Teknik Değerlendirmesi) planlaması öncesinde ibraz etmesi beklenmektedir.

Lisans eğitiminin, ilgili lisans programının normal süresinin sonundan itibaren en geç 2 yıl 1 ay içerisinde tamamlanması beklenmektedir. Yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi alan adaylar için bu sınıra, hazırlıkta geçirilen süre (azami 1 yıla kadar) ilave edilir. Mezuniyet süresine ilişkin değerlendirme, e-Devlet Kapısı üzerinden temin edilen Yükseköğretim Transkript Belgesi’ndeki kayıt ve mezuniyet tarihleri arasındaki fark üzerinden teyit edilmektedir.

01.01.1996 (dahil) ile 31.12.2005 (dahil) tarihleri arasında doğmuş olmak.

160 cm ile 195 cm arasında boy uzunluğuna sahip olmak ve beden-kitle endeksi standartlarına (20 ila 30 BKE) uygunluk sağlamak.

Askerlik hizmetini tamamlamış olmak veya (bedelli askerlik hizmetine tabi olmayan kişiler için) eğitim başlangıcı itibarıyla 2 yıl geçerli askerlik tecilini belgeleyebilmek.

Bedelli askerlik hizmetine tabi kişilerin işe başlatma süreçlerinde; askerlik durumları ve planlamaları hakkında adaylarla irtibat sağlanarak değerlendirme yapılacaktır.

Adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak.

Türk Hava Yolları ve iştiraklerinden veya daha önce görev yaptığı diğer kuruluşlardan; disiplinsizlik, devamsızlık, sağlık veya benzeri nedenlerle ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak.

Mavi Kart sahibi veya birden fazla vatandaşlığı bulunan adaylar için akıcı ve anlaşılabilir derecede Türkçe konuşma yetkinliğine sahip olmak.

Geçmişte ulusal veya uluslararası sivil havacılık otoriteleri tarafından yetkilendirilmiş pilot eğitim programlarına (PPL, CPL, ATPL vb.) katılım sağlamamış olmak.

Sportif havacılık faaliyetleri (paraşüt, planör, model uçak, yelkenkanat vb.) için düzenlenmiş lisanslar bu madde kapsamı dışındadır.

Türk Hava Yolları ve iştiraklerinde görev alan adaylar için öngörülen işe başlama tarihi itibarıyla bağlı bulunduğu şirkette en az 3 (üç) yıl ve üzeri süreyle çalışıyor olmak.

Doğum yılı 1996 olan personelin başvuruları, yaş sınırı gereği tecrübe yılına bakılmaksızın kabul edilecektir.



