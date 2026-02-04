Beşiktaş, Güney Koreli golcü Hyeon-gyu Oh'u 14 milyon avro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığını açıkladı.

Beşiktaş, Genk'te forma giyen Güney Koreli futbolcu Hyeon-gyu Oh'u 3.5 yıllığına renklerine bağladığını açıkladı.

Siyah beyazlılar, 24 yaşındaki golcüyle 3.5 yıllık sözleşme imzalandığını ve bonservis olarak 14 milyon avro ödeneceğini duyurdu.

Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Hyeongyu Oh'un transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. KRC Genk kulübüne toplam transfer bedeli olarak 14.000.000 Avro ödenecektir. Oyuncu ile 2028-2029 sezonu sonuna kadar 3,5 sezon için anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Son olarak Belçika temsilcisi Genk'te forma giyen oyuncu, 32 maçta 10 gol kaydetti.

