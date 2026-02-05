Türkiye Gazetesi
Galatasaray, Renato Nhaga'nın transferini KAP'a bildirdi
Galatasaray, Casa Pia'dan Renato Nhaga'yı 4.5 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.
Galatasaray, Casa Pia'dan transfer edilen Renato Nhaga'nın sözleşme şartlarını KAP'a bildirdi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel futbolcu Renato Sam-Na Nhaga'nın transferi konusunda, oyuncunun kulübü Casa Pia Atlético Clube – Ateneu Casapiano ile anlaşmaya varılmıştır.
Bu kapsamda, futbolcunun kulübüne toplam 6.500.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir.
Futbolcu ile 4,5 sezon süreli sözleşme imzalanmış olup, yapılan anlaşmaya göre kendisine ödenecek garanti ücretler aşağıdaki şekildedir:
2025/2026 sezonu: 375.000 Euro
2026/2027 sezonu: 750.000 Euro
2027/2028 sezonu: 750.000 Euro
2028/2029 sezonu: 800.000 Euro
2029/2030 sezonu: 850.000 Euro
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
