Galatasaray, Casa Pia'dan Renato Nhaga'yı 4.5 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Galatasaray, Casa Pia'dan transfer edilen Renato Nhaga'nın sözleşme şartlarını KAP'a bildirdi.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Galatasaray, gece yarısı ayrılığı duyurdu

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Renato Sam-Na Nhaga'nın transferi konusunda, oyuncunun kulübü Casa Pia Atlético Clube – Ateneu Casapiano ile anlaşmaya varılmıştır.

Bu kapsamda, futbolcunun kulübüne toplam 6.500.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcu ile 4,5 sezon süreli sözleşme imzalanmış olup, yapılan anlaşmaya göre kendisine ödenecek garanti ücretler aşağıdaki şekildedir:

2025/2026 sezonu: 375.000 Euro

2026/2027 sezonu: 750.000 Euro

2027/2028 sezonu: 750.000 Euro

2028/2029 sezonu: 800.000 Euro

2029/2030 sezonu: 850.000 Euro

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Haberle İlgili Daha Fazlası