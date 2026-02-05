Sakarya'da cezaevinde çıkan yangına ilişkin Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada "Yangında dumandan hafif derecede etkilenen 11 hükümlü, sağlık kontrolleri yapılmak üzere tedbiren hastaneye sevk edilmiştir. Hayati tehlikesi bulunan hükümlü ya da personel bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Sakarya'da cezaevinde yangın! CTE'den mahkumların durumuna ilişkin açıklama

CTE'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hendek Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda 4 Şubat 2026 tarihinde akşam saat 22.00 sularında kurumun depo kısmında çıkan yangın, olay yerine hızla ulaşan kurum personeli ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınmıştır. Yangında dumandan hafif derecede etkilenen 11 hükümlü, sağlık kontrolleri yapılmak üzere tedbiren hastaneye sevk edilmiştir. Hayati tehlikesi bulunan hükümlü ya da personel bulunmamaktadır."

