Galatasaray, 4 yıl önce Rapid Wien'den 6 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edilen ancak hayal kırıklığına uğratan 22 yaşındaki kanat oyuncusu Yusuf Demir'in takımdan ayrıldığını açıkladı.

G.SARAY TEŞEKKÜR MESAJI YAYIMLADI

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray formasıyla vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı Yusuf Demir’e teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz!" ifadeleri kullanıldı.

RAPID WIEN'E İMZA ATIYOR

Gurbetçi futbolcu Yusuf Demir'in, kariyerine Avusturya'da devam edeceği ve eski takımı Rapid Wien ile sözleşme imzalayacağı belirtildi.

2022-2023 sezonunda Galatasaray'a transfer olan Yusuf Demir, 2023-2024 sezonunu İsviçre'nin Basel ekibinde kiralık olarak geçirmişti.

Bu sezon sarı-kırmızılı kulübe geri dönen genç oyuncu, ligde 1 maçta 28 dakika, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta 97 dakika sahada kaldı.

