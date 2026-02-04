2025 yılını rekorla kapan otomobil satışları 2026 yılına da hızlı bir giriş yaptı. Ocak ayında 61 bin 55 adet otomobil satışı gerçekleşti. Peki Türkiye’nin en çok satılan otomobil marka ve modelleri hangileri? İşte en çok tercih edilen modeller…

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2026 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,77 oranında artarak 75 bin 362 adet oldu.

Otomobil satışları ise geçen yıla göre yüzde 9,14 oranında artarak 61 bin 055 adet oldu.

Pazarın yüzde 83,7’sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluştururken, C segmenti otomobiller 32 bin 428 adetle zirvede yer aldı.

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen yine SUV otomobiller oldu.

Marka bazında satışlarda lider 8 bin 649 adetle Renault oldu. Marka 2025 yılını da hem toplamda hem de otomobil satışlarında lider tamamlamıştı.

2026 yılında büyük bir indirim kampanyası yapan Toyota ise 7 bin 770 adetlik satışla ikinci sırada yer alırken Volkswagen 5 bin 301 adetle üçüncü marka oldu.

Hem marka hem de model olarak bakıldığında sıralamayı belirleyen yerli avantajlı modeller oldu.

ÖTV muafiyetli olarak satın alınabilecek araçların en az yüzde 40 oranında yerli katkı oranına sahip olması gerekiyor.



İşte 2026 yılı Ocak ayında en çok satılan modeller…

Sıra Marka – Model Ocak 2026 Satış Adedi 1 Renault Clio 4.556 2 Toyota Corolla 3.775 3 Toyota C-HR 3.200 4 Volkswagen Tiguan 2.200 5 Hyundai i20 2.130 6 Renault Megane Sedan 2.016 7 Nissan Qashqai 1.915 8 Chery Tiggo 8 1.802 9 Fiat Egea Cross 1.425 10 BYD Atto 2 1.382

