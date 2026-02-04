Ordu’nun Korgan ilçesinde eski muhtar Ali Karga, komşusu ile çıkan kavga sırasında bıçaklanarak hayatını kaybetti. Kavgada tabancayla vurulan saldırgan T.B. ise ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Ordu’nun Korgan ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesi’nde, komşular arasında çıkan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle meydana geldi.

ESKİ MUHTAR ÖLDÜ, SALDIRGAN AĞIR YARALI

Edinilen bilgiye göre, mahallenin eski muhtarı Ali Karga (61), komşusu olan ve aralarında alacak-verecek meselesi olduğu ileri sürülen T.B. (28) ile kavga etmeye başladı. Bu esnada T.B., yanında bulunan bıçakla Ali Karga'yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Eski muhtar ise tabancası ile T.B.'ye ateş etti. Vücudunun 2 noktasına mermi isabet eden T.B. ağır yaralandı.

Ali Karga

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Eski muhtarın eşi A. Karga'nın (59) ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Ali Karga'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan T.B. ise Korgan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası