Bursa’nın İnegöl ilçesi Alanyurt bölgesinde dün meydana gelen olayda, bir sitede öğrenci bırakan servis minibüsü geri manevra yaptığı sırada arkasında duran otomobile çarptı. Maddi hasarlı kazanın ardından araçlarından inen sürücüler arasında başlayan tartışma kısa sürede fiziksel kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı olayda, servis şoförünün aracından aldığı sopayla diğer sürücüyü kovaladığı anlar sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

