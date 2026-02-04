Beşiktaş’ta freni boşalan bir tır, yokuş aşağı kaydı, bir bina inşaatına çarparak durabildi. Bir emlakçı dükkanında, tırın çarptığı binada ve tırda hasar meydana gelirken, faciada ölen yada yaralanan kimse olmadı.

İstanbul Beşiktaş’ta saat 11.40 sıralarında facianın eşiğinden dönüldü. Sokakta bulanan bir inşaat alanına demir getiren tır şoförü kısa süre sonra yokuş aşağı vaziyette tırı park edip araçtan indi. Tır şoförü M.G. (45) çıkış için sokakta kendine yol aramaya başladı.

DUVARA ÇARPARAK DURABİLDİ

Park halinde bulunan ve freni boşalınca yokuş aşağı kaymaya başlayan tır sokaktaki 5 katlı bir binanın yan duvarına çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada tırın çarptığı binada ve tırda hasar meydana geldi. Bina sakinleri büyük korku yaşarken, kazada ölen yada yaralanan kimse olmadı.

“BÖYLE BİR ŞEY YOK”

Mahalle sakinlerinden Özen Hınçal, şunları söyledi:

Evden çıktım alışverişe gidecektim. Gündüz gözüyle bu tır demirleri bu inşaata getirmiş. Yasak getirmeleri lazım. Buradan bir sürü insan geçiyor. Kedisinin köpeğini parka getirenler oluyor. Burada motor, araba kazaları çok oluyor. Önlem almaları lazım. Böyle bir şey yok. Şoförle dışarıda konuştum. Freni boşalmış, çıkmadan önlemini alacaksın kardeşim.”

“TIRIN KAYDIĞINI GÖRDÜM"

Emlakçı Seyhan Demir ise kazada dükkanının da hasar aldığını söyleyerek “Araç duruyordu, şoför indi ve aşağıya doğru yürüdü. Muhtemelen kendine yol bulmak için tırdan indi. O anda tırın kaydığını gördüm. Kaldırımdan demirlere girdi, sonra binaya çarptı ve durdu. İki tane tabelamız yıkıldı. Sokakta şans eseri kimse yoktu" diye konuştu.

