Trabzonspor, Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında TFF 2. Lig ekiplerinden Fethiyespor'u konuk ediyor. ilk maçında sahasında Corendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan, ikinci karşılaşmada ise deplasmanda İstanbulspor'u 6-1 mağlup ederek 3 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavililer, ikinci galibiyetini hedefliyor. Müsabakanın önemli pozisyonlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında sahasında TFF 2. Lig ekiplerinden Fethiyespor'u konuk ediyor.

MAÇTA İLK DEVRE OYNANIYOR

TRABZONSPOR 0-0 FETHİYESPOR

İLK 11'LER

Trabzonspor: Ahmet Doğan, Okay, Chibuike, Lovik, Mustafa, Ozan, Bouchouari, Nwakaeme, Muçi, Augusto, Umut

Fethiyespor: Arda, Muhammet, Onur, Şahan, Berkay, Ramazan, İrfan, Uğur, Cihan, Muhammet, Melih

Papara Park'ta oynanan karşılaşma, saat 20.30'da başladı.

Grupta ilk maçında sahasında Corendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan, ikinci karşılaşmada ise deplasmanda İstanbulspor'u 6-1 mağlup ederek 3 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavililer, Fethiyespor karşısında kazanarak gruptan çıkma iddasını sürdürmek istiyor.

TRABZONSPOR'DA EKSİKLER

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Visca, Savic ve Zubkov, mücadelede forma giyemeyecek.

