Trendyol Süper Lig ekibi ikas Eyüpspor, Senegalli futbolcular Diabel Ndoye ve Ismaila Manga'yı kadrosuna kattı.

Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, Senegal ekiplerinden Academie Foot Salam ve formaları giyen oyuncularla sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Yeni transferimiz Diabel Ndoye’ye Semt-i Mukaddes’e 'hoş geldin' diyor; eflatun-sarılı formamız ile başarılı bir sezon diliyoruz. Yeni transferimiz Ismaila Manga'ya Semt-i Mukaddes’e 'hoş geldin' diyor, eflatun-sarılı formamız ile başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

