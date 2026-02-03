Yangın söndü...

Altın paraşütsüz düşüşe geçti. Fiyat resmen çakıldı!.. 5.600 dolara dayanan ons 1 hafta içinde 4.500 dolara düştü. 8 bin lirayı aşan külçe altının gramı 6.500 liraya indi. Yüksek fiyattan alanlar büyük zarara uğradı...

Peki ne oldu da resim değişti? Piyasalardaki sert satış dalgasının fitilini ateşleyen gelişme, ABD Başkanı Donald Trump'ın, enflasyon karşısındaki sert tutumuyla bilinen Kevin Warsh'ı Fed Başkanlığı için aday göstermesi oldu. Warsh'ın para politikasında daha sıkı bir duruş sergileyebileceğine dair beklentiler, emtia piyasalarındaki risk iştahını baskıladı. ABD hükûmetindeki kısmi kapanma Temsilciler Meclisindeki kabul ile aşıldı. İran’a yönelik endişeler ortadan kalktı... Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ara buluculuğu ile İran ve ABD heyetleri bu hafta Türkiye'de bir araya geliyor. ABD-Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmeleri de 4-5 Şubat’ta Abu Dabi’de gerçekleştirilecek...

Jeopolitik gerilim ortadan kalktı. Altın ve gümüş fiyatları, tarihî zirvelerin ardından sert satış baskısı altında kalarak hızlı gerileme yaşıyor. Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı, kısa süre önce gördüğü rekor seviyelerden belirgin şekilde uzaklaşarak düşüş trendine girdi. Gümüş tarafında da yüksek volatilite ve yoğun satış emirleriyle fiyatlarda güçlü çözülme dikkat çekerken, bu hareket ekim ayından bu yana görülen en sert dalgalanmalardan biri oldu. Doların değer kazanması, fiyatı dolar cinsinden belirlenen altın ve gümüşü yatırımcılar açısından görece daha pahalı hâle getirerek güvenli liman talebini zayıflattı.

Son yılların en sıra dışı, en kalabalık işlemleri kıymetli madenlerde gerçekleşiyor...

24 saat esası ile tüm dünyanın gündeminde olan yükseliş gün geçtikçe daha fazla yatırımcıyı, daha fazla beklentiler, daha fazla risk ile içine aldı. 70 dolara çıkan brent petrol 66 dolara düştü. Kıymetli madeni yukarı taşıyan faktörler ortadan kalktı. Ama bu durum altının tamamen gözden çıkarılmasını gerektirmiyor. Yükseliş çok anormaldi. Bu yüzden düşüş de aynı hızla gerçekleşiyor...

Altının bugün olması gereken gerçek değeri 5.000 liradır. Büyük ihtimalle bu seviyeye doğru hareket yaşanacak. Altın fiyatlarındaki düşüş Merkez Bankasının rezervlerinin de değerini düşürecek...

Burada suçlu kim? ABD Başkanı Trump!.. Yeni FED Başkanını açıkladı. İran’ı savaşla tehdit etti. Ortalık ana baba gününe döndü. Sonunda ABD ordusunun savaşa hazırlıklı olmadığını görünce geri adım attı, yangın söndü...

