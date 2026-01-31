Altın çağ!

Yabancı yatırımcılar, 2026 yılına kârlı başladı. Fonların daha ucuz borçlanma imkânlarını kullanarak daha yüksek getirili para birimlerini satın aldığı carry trade işlemlerinde büyük yoğunlaşma var.

Carry trade, yatırımcıların düşük faiz oranlarına sahip para birimlerinden borç alıp, bu parayı daha yüksek faiz oranlarına sahip para birimlerinde yatırım yaparak aradaki faiz farkından kazanç elde eden finans stratejisidir...

ABD Başkanı Donald Trump’ın politikaları dolar üzerinde baskıyı arttırınca Morgan Stanley, Bank of America ve Citigroup carry kazançlarının 2026’da artacağını öngören raporlar hazırladı.

“Dolar sat-EM al” stratejisine ilginin devam etmesinde, gelişmekte olan ülke para birimlerinin gücü dışında bu ülkelerin sunduğu yüksek reel faizler etkili oluyor. Birçok gelişmekte olan ülkede bunlara Türkiye de dâhil, enflasyonun yavaşladığına dair işaretlere rağmen, politikalar sadece kademeli olarak gevşetiliyor.

En çok tercih edilen para birimleri Real ve Türk lirası. Yabancı bankalar ve fonlar dolar borçlanıp TL tahvillerine yatırım yapıyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 14 bin puana dayandı... Günlük işlem hacmi 302,5 milyar lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı... Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 4 Türk bankasının kredi notunu arttırdı, Bankacılık endeksi hızla yükseliyor.

Türkiye piyasalarına yönelik yabancı yatırımcı ilgisi, hem tahvil hem de hisse senedi tarafında devam eden girişlerle devam ediyor. 23 Ocak haftasında 490 milyon dolarlık hisse, 1,3 milyar dolarlık tahvil satın aldılar. 1 haftalık giriş 1,8 milyar dolara ulaşarak son 2 yılın en yüksek seviyesinde. Hisse stokları 40, tahvil stokları 21,5 milyar dolar oldu. Yabancılar Türkiye’de bugün 61,5 milyar dolarla rekor menkul kıymete sahip.

Bu durumda hem ülkeye döviz girişi artıyor, cari açık daralıyor, hem de kurlar gevşek kaldığı için maliyetler azalıyor, sonuçta enflasyon düşüyor.

İşsizlik oranı yüzde 7,7 ile 25 yılın en düşük seviyesinde. Merkez Bankasının toplam brüt rezervi, geçen hafta 10 milyar doların üzerinde yükselerek 215,5 milyar dolar ile tarihî zirveye çıktı.

Kasamızda tam 745 ton altın var... İran-ABD arasında ara bulucu olduk. Altını çökerttik... PKK/YPG/SDG’yi bitirdik... Suriye’yi tam bağımsız devlet hâline getirdik... İnşaat sektörüne bayram ettirdik... Gazze’deki zulmü durdurduk... Müslümanların duasını aldık...

Ülkeler teker teker Ankara’ya gelip bizimle en küçüğü 5 milyar dolarlık ticaret anlaşması imzalıyor. 1 yılda Turizmde 65,5 milyar dolarla, ihracatta 273,5 milyar dolarla rekor kırdı.

Millî gelirimiz 1,5 trilyon doları aştı. Türkiye’m altın çağ yaşıyor...

