İyi ki varsınız...

Türk sanayiinde devrim var. Avrupa Komisyonu, Sanayi Hızlandırma Yasası’nı (IAA) resmen yayımladı. Yasa, "Made in EU" kuralları çerçevesinde kamu alımlarını Avrupa üretimine yönlendirmeyi amaçlıyor ve AB ile gümrük birliği veya serbest ticaret anlaşması bulunan ülkeleri kapsıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AB liderlerine gönderdiği mektuplar ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın büyük çabaları ve etkili ikili ilişkileri sonrası Türkiye yasaya dâhil edildi. Türkiye’nin kapsama alınması, otomotiv ana sanayi ve yan sanayimiz açısından kritik önemde Türkiye’nin Avrupa Birliği'nin "Made in EU" kapsamına dâhil edilmesiyle yalnızca nihai ürünü değil, bileşen içeriği, menşe yapısı, izlenebilirliği, belgelendirme ve teknik uygunluk da öne çıktı.

Böylece Türk firmalarının tasarım, sertifikasyon, kritik bileşen, teknoloji yoğun alt sistem üretimi, düşük karbonlu üretim ve tedarik zincirinde kapasite geliştirmesini teşvik edecek. Yatırımların devamı ve ihracatımız açısından hayati bir karar alındı.

İş dünyası Avrupa Birliği'nin yeni sanayi politikası taslağında, Türkiye'nin Avrupa değer zincirinin ayrılmaz bir parçası olarak tanınmasından ve Gümrük Birliği kapsamında ürünlerin AB menşeli sayılmasından dolayı bayram yapıyor.

AB’nin Made in EU kriteri; otomotiv, çelik, çimento, alüminyum ve teknoloji sektörünü uçuracak. Türkiye'nin Avrupa değer zincirinin ayrılmaz bir parçası olarak tanınması ve Gümrük Birliği kapsamında ürünlerin AB menşeli sayılması çok önemli stratejik bir gelişme. Otomotivden makineye, savunma sanayisinden kimyaya kadar birçok sektörde Avrupa üretim ekosisteminin güçlü ve güvenilir bir paydaşı olarak kabul edildik.

Küresel ticarette korumacılığın arttığı, değer zincirlerinin yeniden şekillendiği bir dönemde bu adım, Türkiye ile AB arasındaki sanayi iş birliğini derinleştirecek. Teyit edilen yasal zeminle birlikte, 'Made in EU' menşeli üretim ve ticaret ağları büyüyerek Türkiye aleyhine rekabet avantajı oluşturma riski ortadan kalkacak.

AB ile ticaret Türkiye için vazgeçilmez karakterini koruyor. Bu pazarın ihtiyaçlarına yönelik yüksek teknolojili yeni tedarik üssü olacağız. İşte bu gelişme Borsa İstanbul’da doping etkisi meydana getirdi. Sanayi sektöründe büyük yoğunlaşma yaşandı...

Dünya savaş ateşini söndürmeye çalışıyor, biz buna bulaşmadan ekonomide büyük başarılara imza atıyoruz. Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile Ticaret Bakanımız Ömer Bolat’a şükran borçluyuz. İyi ki varsınız...

Necmettin Batırel'in önceki yazıları...