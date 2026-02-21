Kucaklayın!

Türkiye'de tüketici güveni 11 ayın zirvesine çıktı. Ocak ayında 83,7 olan endeks 85,7’ye yükseldi. Hanenin maddi durumu endeksi 68,2'den 71,3'e gelecek 12 aylık dönemde 83,3'ten 86,8'ye çıktı. Dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi de 101,9'dan 103,2'ye yükseldi...

Peki bu nasıl oldu? 50 yıldan beri hasretini çektiğimiz "Terörsüz Türkiye"ye kavuştuk. Her yıl 240 milyar dolarlık harcamadan kurtulduk. Uygulanan ekonomi programı uluslararası bankalardan tam not aldı. Tüketici güvenindeki artışın devam etmesi çok önemli. Çünkü vatandaş kendini güvende hissederse, parasını daha rahat kullanır. İhtiyacı için harcama yapar. Parası yetmiyorsa kredi kullanır. Ekonomide iç talep canlandığı için üretim artıyor, işsizlik azalıyor. Bakın reel kesimin yani iş dünyasının güveni 104,1 ile 2,5 yılın zirvesinde olduğu için yatırımlar artıyor, ülke büyüyor...

Uygulanan ekonomi programı büyük güven veriyor. Bakın ABD’nin en büyük yatırım bankası Goldman Sachs, makro göstergelerdeki iyileşme ve rezervlerdeki artışın küresel oynaklığa karşı daha dayanıklı hâle getirdiğini belirterek Türk lirasında uzun pozisyon alın diyor. Uluslararası kredi kuruluşu Fitch, finans riski azalıyor diyor. Yabancı yatırımcının Türk varlıklara iştahı kabardı. 13 Şubat haftasında 322 milyon dolarlık hisse 1,2 milyar dolarlık tahvil satın aldı.

Yabancının sahip olduğu tahvil tutarı ocak ayından bugüne 5 milyar doları aştı. Yoğun fon girişi karşısında kurlardaki artış enflasyonun gerisinde kalınca Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu 220 milyar dolarla 7 yılın zirvesinde çıktı. Şirketler, ülke risk primi 213’e düştüğü için hem dışarıdan düşük faizle borçlanıyor hem de kur avantajından yararlanıyor.

Merkez Bankası'nın brüt rezervleri 1 haftada 4,3 milyar dolar artarak 211,8 milyar dolara yükseldi. Net rezervler 4,6 milyar dolarlık artışla 95,9 milyar dolara Swap hariç net rezervler de 77,7 milyar dolardan 81,6 milyar dolara çıktı.

Kurlardaki artışın enflasyonun gerisinde kalması hem vatandaşın hem de şirketlerin döviz satışlarını yoğunlaştırdı...

Bireysel hesaplar geçen hafta 122, tüzel hesaplar 910 milyon dolar olmak üzere toplam 1 milyar 32 milyon dolar azaldı...

Kur Korumalı Mevduatta sona geliniyor. Hesaplar 2 milyar 231 milyon liraya geriledi... Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise 29 trilyon lirayı aştı.

Hükûmet sermaye piyasası alanında manipülatif işlemlere yönelik cezaları artıran yasa taslağını Meclis’e gönderiyor. Böylece yatırım fonları dâhil olmak üzere piyasa bozucu eylemlerde bulunanlara ve haklarında Sermaye Piyasası Kurulu raporlarıyla “makul şüphe” olduğu tespiti yapılanlara ağır yaptırımlar uygulanacak...

Piyasadaki pislikler temizlenecek. Dürüst esnaf korunacak. Bizi bu günlere kavuşturan hükûmete alkış yetmez, kucaklayın!

