Ayna ayna söyle bana!

Son 1 yılın yatırım kralı tartışmasız gümüş... Jeopolitik risklerin sürmesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın inişli çıkışlı sert açıklamalarından dolayı ticari belirsizliklerin büyümesi ile son olarak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bağımsızlığına yönelik endişeler güvenli liman talebini zirveye çıkardı. Trump’ın Grönland'ın kontrolü konusundaki ısrarını sürdürmesi, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısı, İran’a saldırı hazırlığı için bölgeye dev uçak gemilerinin gelmesi ve son olarak Minneapolis'teki silahlı saldırının ardından ABD'nin karışması, yatırımcıları güvenli limanlara koşturdu...

Amerika’da büyük sokak gösterileri ülke geneline yayılıyor. 60 şirketin CEO’su artan gerginliği azaltın çağrısı yaptı... Ancak Trump, “Bu cinayet değil nefsi müdafaa. Maktul arabasını polislerin üzerine sürdü” diyerek yangını büyütünce Senato’daki demokratlar bütçe tasarısını engelleme sözü verdi. Bu durumda ABD hükûmeti kapanma riski ile karşı karşıya kaldı. Altın fiyatları hem ons hem TL olarak tarihinin en yüksek seviyesinde. Ama gümüşteki hareket Çin talebiyle ondan çok daha güçlü. Gümüş, finansal bir varlık olmasının yanı sıra, güneş paneli yapımı başta olmak üzere, endüstriyel alanda önemli bir role sahip. Gümüş ayrıca ABD'nin gümrük vergilerine tabi tutulabileceği endişelerinden de destek aldı. Gümüş, arz endişelerinin devam etmesiyle yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Madenlerde çıkarılan gümüşün talebe yetemeyeceğine yönelik beklentiler fiyatın sürekli artışında önemli rol oynuyor.

ALTIN-26 Ocak 2025’te altının onsu 2.770 dolardı. 26 Ocak 2026'da 5.080 dolara yükseldi, yüzde 83 değer kazandı. 25 Ocak 2025’te 24 ayar külçenin gramı 3.179 liraydı, 26 Ocak 2026’da 7.230 liraya çıktı, yüzde 127 değer kazandı.

GÜMÜŞ-26 Ocak 2025’te gümüşün onsu 30,57 dolardı. 26 Ocak 2026’da 107,40 dolara çıktı, yüzde 251 değer kazandı. Asıl bomba burada. 26 Ocak 2025’te 1 gram gümüş 35,07 liradan satılıyordu. 26 Ocak 2026’da 157,63 liraya yükseldi, tam yüzde 349 değer kazandı. 1 yılda gümüş, TL olarak yatırımını 3’e katladı, altına 2 kat fark arttı.

DOLAR-25 Ocak 2025’te 1 dolar 37,35 liralık değere sahipti. 1 yıl sonra 25 Ocak 2026’da 43,37 liraya ulaştı, TL karşısında yüzde 21 değer kazandı. Yüzde 31’lik enflasyonun 10 puan gerisinde kaldı...

Tarife endişelerinden dolayı yatırımcıların ABD'ye gümüş taşıması bu üründeki arz endişelerini tetikledi. Elektronik ve elektrikli araç sektörleri başta olmak üzere gümüşteki endüstriyel talep, çok güçlü. Yeşil enerji dönüşümü, fotovoltaik paneller, veri merkezlerindeki elektrifikasyon süreci, gümüşe talebi artıran en önemli faktörler arasında. Perakende tarafında talep gören gümüşte, merkez bankaları başta olmak üzere kurumsal alımlarda büyük artış yaşanıyor...

2024'te onsu yüzde 146 değer kazanan gümüş son 1 yılda ons açısından %236, TL açısından %333 artışla yenilmez armada oldu. Fed'in faiz oranlarını daha da düşüreceği beklentisi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın gümüş ithalatına gümrük vergileri uygulayabileceğini söylemesiyle artan endişeler spekülatif çılgınlığı körüklüyor.

Gümüşün onsunun önce 160 ardından sırasıyla 180-200 dolara yükseleceğine yönelik raporlar hazırlanıyor. 160 dolarlık onsa sahip gümüşün Türkiye’deki gramı 230 lirayı aşar, yani bugünkü değerinin üzerine %50 daha koyar. Gümüş yatırımının cazibesi, az parayla yüksek kar elde edilmesinden kaynaklanıyor. Altın tabii ki değerli madenlerin kralı, ama çok para yatırılarak az kazanç sağlanıyor. Gümüş sessiz sedasız yanık sesle “Ayna ayna söyle bana, var mı benden büyüğü” diye bağırıyor. Yerden göğe kadar hakkı var!..

