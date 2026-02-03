İstanbul'da Ramazan ayına sayılı günler kala Ticaret İl Müdürlükleri, stokçuluk ve fahiş fiyatlara karşı denetimlerini hızlandırdı.

İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, fiyat etiketinden kaynaklı, ürün üzerinde bulunması gereken özelliklerin bulunmaması hâlindeki her bir işlem için ceza miktarının 3 bin 973 liraya çıkarıldığına dikkat çekerek “Özellikle fahiş fiyat konusunda duyarlıyız. Fahiş fiyat tespit edilmesi durumunda, artışı makul olmayan bize makul gelmeyen artış tespit edilirse gerekeni yapacağız. Fahiş fiyatta, makul olmayan, gerçekleri uyuşmayan durumlarda uygulayacağımız idari yaptırımın alt limiti ilk kez yapılmışsa 180 bin 617 lira oldu. İkinci üçüncü kez yapılmışsa etki alanına ve satış ebadına bakılarak fahiş fiyat tespit edilmesi durumunda ürün başına 1 milyon 816 bin 177 liraya kadar çıkabiliyor. Ürüne ulaşılmasını engelleyici yani stokçuluğa ise 1 milyon 816 bin 177 liradan başlıyor ve 21 milyon 674 bin 133 liraya kadar ürün başına cezai işlem uygulayabiliyoruz” ifadesini kullandı.





