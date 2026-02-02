Altın fiyatlarında son dakika! 2 Şubat 2026 gram altın fiyatı TSİ 06:00 itibarıyla 6.590 TL’den güne başlıyor. Geçen hafta 6.805 TL’den kapanış yapan gram fiyatında düşüş, haftanın ilk işlemlerinde de devam ediyor. Ons altın 4.710 dolar ve ons gümüş 81 dolara gerilerken, aşırı alım seviyelerine ulaşan fiyatların ardından; ABD’de FED ve kapanma endişelerinin azalması, Beyaz Saray ile Tahran arasında müzakere umutları ile kâr satışları da sert oluyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalar yeni haftaya da hareketli bir başlangıç yaptı. Kıymetli metallerde geçen perşembe günü rekor denemesinin ardından, yine rekor denilebilecek bir hızla gerçekleşen düşüşler, yeni haftanın ilk işlem gününde de devam ediyor.

Geçen hafta 5.602 dolar ile tüm zamanların rekorunu kıran ons altın, haftalık kapanışını ise %-1,85 düşüşle 4.895 dolardan gerçekleştirmişti. Ons altın bugün ise ilk işlemlerde 4.585 dolara kadar geriledi. TSİ 06:00’ya kadar olan işlemlerde tepki alımları gelse de fiyatlar %-3’ün de üzerinde kayıpla 4.730 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor.

2 ŞUBAT 2026 GRAM ALTIN

Ons ile birlikte gram altında da sert hareketler yaşanıyor. Geçen hafta 7.811 TL ile rekor kıran spot piyasada gram altın fiyatı, cuma günü 6.805 TL’den kapanış yapmıştı. Bugünkü işlemlerde ise gram fiyatında en düşük 6.415 TL seviyesi görüldü. TSİ 06:00 itibarıyla 2 Şubat 2026 gram altın fiyatı 6.590 TL’den güne başlıyor.

Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise fiziki gram satış fiyatı 7.175 TL ve çeyrek altın satış fiyatı 11.700 TL’den gerçekleşiyor.

“FİYATLAR, AŞIRI ŞİŞMİŞTİ”

Analistler, altın fiyatlarının amansız bir yükselişin ardından aşırı alım seviyelerine ulaştığını belirterek, “Piyasada özellikle ABD doları ve tahvillerine yönelik endişeler, merkez bankaları ve yatırımcıların güvenli limanlara geçiş yapmasını hızlandırmıştı. Artan jeopolitik belirsizlikler, FED’in bağımsızlığına yönelik endişeler ve fiyatları kaçırma korkusuyla gerçekleşen momentum alımları da altın fiyatlarına köpük attı. Şimdi kâr satışları da aynı hızla oluyor” diye konuşuyor.

“WARSH İSMİ ETKİLİ OLDU”

ABD Başkanı Trump’ın, “şahin” duruşuyla bilinen eski FED yöneticilerinden Kevin Warsh’ı FED Başkanlığına aday göstermesinin ardından dolar endeksinin de son 4 yılın en düşük seviyelerinden yukarı yönelmesi, kıymetli metallerdeki satışı tetikledi.

Analistler, son zamanlarda artan FED’e yönelik “kurumsallık” endişelerinin de altın fiyatlarını beslediğini hatılatarak, “Warsh ismi, bu endişeleri azalttı. Agresif adımlardan kaçınabilecek, temkinli bir profile sahip. Trump’ın her talebini yerine getirmeyebileceği algısı, piyasalarda ilk tepki olarak kendini gösteriyor” görüşünü dile getiriyor.

GÜMÜŞ DE DÜŞÜYOR

Bu arada altından daha hızlı hareket eden gümüş fiyatları da haftaya düşüşle başladı. Geçen hafta 121,65 dolarla rekor kıran gümüş, cuma gününü 85,20 dolardan tamamlamıştı. Bugünkü ilk işlemlerde gümüş, en düşük 76,75 doları test etti. Ardından gelen tepki alımlarıyla gümüş fiyatında da işlemler TSİ 06:00 itibarıyla 81 dolara yakın seviyelerden devam ediyor.

ALTINDA BEKLENTİLER

Analistler, kıymetli metallerde yaşanan düşüşün orta ve uzun vadeli yatırımcılar için alım fırsatı da sunabileceğini belirterek, “Ancak öncelikle fiyatların oturması beklenmeli. Ons altın için 50 günlük ortalamanın da yakınlaştığı 4.550 dolar seviyesi kritik. Bu bölgenin korunması, satışların da derinleşmemesi için önemli bir işaret olabilir” yorumunda buluyor.

Bu hafta ABD’de açıklanacak ocak ayı tarım dışı istihdam verilerinin, FED politikası için de kritik olduğunu aktaran analistler; ABD-İran arasında müzakere haberlerinin önemli olduğunu ve jeopolitik risklerde kısmi düşüş yaşandığını, Beyaz Saray’da hükümet kapanması riskinin de Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin 5 yasadan oluşan paket üzerinde anlaşması ile bir miktar azaldığını, bu unsurların da piyasada güvenli liman talebini düşürdüğünü aktarıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası