Muhittin Böcek’in, lüks hediyelere boğduğu sevgilisi Melek K, 2013’te belediyede çaycı olarak işe başlamış. 2023’te memur ardından da ‘iç denetçi’ yapılmış.

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik ‘rüşvet’ ve ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede; tutuklu Muhittin Böcek’in sevgilisi olduğu iddia edilen Melek K’nin, 2013’te belediyede çaycı olarak işe başladığı, 2023’te devlet memuru statüsünde kadroya alındığı ifade edildi. Böcek’in otomobil ve lüks marka bir kol saati hediye ettiği Melek K’nin dışarıdan üniversiteyi bitirdiği ve ‘eğitmen’ kadrosunda görev yaptığı, ayrıca belediye iştiraki ALDAŞ’ta ‘iç denetçi’ olarak çalıştığı ortaya çıktı.

Şüphelinin dijital materyallerinde yapılan incelemelerde, cezaevinde bulunan Muhittin Böcek’e hitaben yazıldığı değerlendirilen, el yazısıyla kaleme alınmış mektup ve notlara ait çok sayıda görselin bulunduğu aktarıldı.

"BİZİ ÖLDÜRMEYEN ACI GÜÇLENDİRİR"

Melek K’nin Böcek’e hitaben mektuplarında “Bizi öldürmeyen acı güçlendirir, bunu unutma”, “Amaçları beni senden uzaklaştırmak”, “Beni düşünme, çıkınca beni koru ve kolla yeter” gibi cümleler kurduğu görüldü.

Melek K. 16 Ekim 2025’te şüpheli sıfatıyla verdiği ifadede ise, Muhittin Böcek ile aralarında 10 yılı aşkın süredir ‘gönül ilişkisi’ bulunduğunu söyledi

