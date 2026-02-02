Çanakkale’de iş yeri hekimi olduğu öğrenilen bir şahıs evde tartıştığı eşini bıçakladı. Öfkeli adam daha sonra kendine de zarar verdi, çift ihbar üzerine adrese gelen sağlıkçılar tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kepez beldesi Hamidiye Mahallesi'ndeki 960 TOKİ Konutları'nda, iş yeri hekimi olduğu öğrenilen D.Ü. ile eşi E.Ü. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

ÖNCE EŞİNİ SONRA KENDİNİ

Tartışmanın büyümesi üzerine D.Ü, eşi E.Ü'yü bıçakla ağır yaraladı. E.Ü, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Çanakkale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Aynı bıçakla kendisini de ağır yaralayan zanlı ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesine götürüldü.

Yaralıların hastanelerdeki tedavilerinin devam ettiği, zanlının tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.

