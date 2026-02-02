Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada can pazarı yaşandı. İhbar üzerine adrese ekipler sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Ulubey-Uşak kara yolunda ilerleyen S.D.Ö. (24) yönetimindeki 45 LM 065 plakalı otomobil, Köseler köyü yakınlarında karşı yönden gelen İ.D. (44) idaresindeki 64 ABL 297 plakalı otomobille çarpıştı.

5 METREDEN FIRLADI

Çarpışmanın etkisiyle 45 LM 065 plakalı otomobil, yaklaşık 5 metre yükseklikten yolun alt kısmındaki tarlaya düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan sürücü S.D.Ö. ambulansla Ulubey Devlet Hastanesine, diğer sürücü İ.D. ile otomobildeki H.D. (59), A.D. (38) ve A.B. (43) Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

