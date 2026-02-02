Düzce’de Beyköy mevkiinde yükselen içme suyu arıtma tesisiyle kentte musluklar 50 yıl boyunca susmayacak. Modern altyapı ve ileri arıtma teknolojileriyle donatılan tesis, artan nüfus ve iklim risklerine karşı Düzce’nin su güvenliğini kalıcı olarak sağlamayı hedefliyor.

Düzce’nin Beyköy mevkiinde inşa edilen tesisin tamamlanmasıyla birlikte şehrin önümüzdeki 50 yıllık içme suyu ihtiyacının güvence altına alınması hedefleniyor.

Modern altyapı ve ileri arıtma teknolojileriyle donatılacak olan tesis, kente kesintisiz içme suyu temin edecek.

Düzce Belediyesi yetkilileri, projeyle birlikte su kaynaklarının daha verimli kullanılacağını, artan nüfus ve iklim şartlarına bağlı olabilecek risklere karşı şehrin altyapısının güçlendirileceğini belirtti.

Çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda sürdüğü ifade edilirken, tesisin tamamlanmasının ardından Düzce’nin içme suyu altyapısında önemli bir dönüm noktasına ulaşılacağı vurgulandı. İçme suyu arıtma tesisi, yalnızca bugünün değil, Düzce’nin geleceğinin de güvence altına alınmasını amaçlayan stratejik yatırımlar arasında yer alıyor

Haberle İlgili Daha Fazlası