Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Süper Lig'de Kayserispor'u 4 golle geçtiği maçın ardından karşılaşmayı ve sarı kırmızılı takımın Şampiyonlar Ligi'ndeki Juventus eşleşmesini değerlendirdi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray'ın Kayserispor'u 4-0 mağlup ettiği müsabakayı değerlendiren deneyimli yorumcu Rıdvan Dilmen, sarı kırmızılı takımın Devler Ligi'ndeki tur şansı hakkında kehanette bulundu.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Okan Buruk'tan Icardi için ayrılık iddialarına cevap

"GALATASARAY’IN İYİ BİR OYUNCU ALDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Sarı kırmızılıların ara transferde kadrosuna kattığı Noa Lang hakkında konuşan tecrübeli yorumcu, Sports Digitale'de yaptığı açıklamada, "Lang’ı Napoli ve PSV’de izlemiştik. Öncelikle Lang, Barış’ın ve Yunus’un uyumaması gereken bir oyuncu; eğer uyurlarsa formayı alabilir. Boş oynamıyor, içeriye kat edebiliyor, drippling yapabiliyor, pas zamanlamaları iyi. Galatasaray’ın iyi bir oyuncu aldığını düşünüyorum. Galatasaray'ın sıkı bir orta saha alacağını düşünmüyorum." dedi.

"ŞANSLARININ AYNI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi play-off'unda eşleşen Juventus'a dair değerlendirmeler yapan Dilmen, "Ben Atletico'nun daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bu seviyede Real Madrid ve Barcelona çıkarsa geçmiş olsun. Onların bir tık altında Atletico Madrid'i görüyorum. Juventus'la eşleşilmiş olması bu nedenle daha iyi. Atletico hop Lookman'ı aldı, organizasyonu iyi. Juventus her istediği transferi yapamıyor. Bu demek değil ki Juventus çantada keklik. Atletico Madrid yarı final de oynarsa şaşırmayalım. Juventus'u bir kaç kez izledik. Ben Galatasaray'la şanslarının aynı olduğunu düşünüyorum. Juventus büyük kulüp ama büyük takım değil şu anda." diye konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası