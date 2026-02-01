Hangimiz normaliz ki? Şaka şaka, sakin. Hepimizin arada nedensizce yaptığımız, yaparken keyif de aldığımız şeyleri derledim. Abuk, garip, sebepsiz ama keyifli.

“Adam pislik çıktı Rıza baba!” denecek kadar değil tabii ki, “Aaa, bunu yapan sadece ben değilmişim” diyeceklerinizi;

- Fesleğen gördüğümüz anda elimizle kafasını sallayıp eli koklamak…

- Yüze düşen saçı, üflemek suretiyle uzaklaştırmak.

- Kirli arabalara; ‘beni yıka’, ‘beni yıkama, bana yıkanmayı öğret’

yazmak.

- Araba plakalarını okumak.

- Kalorifer peteğinin üstündeki demir ızgaradan ses çıkarmak.

- Haşlanmış mısırı dişlerken suyunu sömürmek. Evet buna içmek denemez resmen bambudan su içen ilk insan gibi sömürmedikçe zevk alamıyorsun.

- Televizyon açık uyumak.

- Gazeteyle “vıcı vıcı vıcı vıcı” sesini duyana kadar ayna silmek…

***

- Yatmadan önce belgesel kanalı açıp, öyle yatmak. Gece boyunca bilinçaltına bilgi yükleme isteği. Misal ben uyanmaya yakın şu sözü işittiğimi hatırlıyorum; “Bal porsukları doğanın zombileridir!"

- Buğulu cama resim çizmek, yazı yazmak. Yumruğun yumuşak kısmını bas, sonra 5 minik parmak al sana bebek ayağı.

- Merdiven saymak.

- Patlamış mısırın patlamayanlarını yemek…

- Son yenilen eriğin ya da zeytinin çekirdeğini bir saat ağızda geveleyip üzerinde hiçbir şey bırakmamak.

- Çorap izini kaşımak.

- Saate bakarak nefesi tutmak sonra da poaahh diye havayı boşaltmak.

- Marketlerdeki 6'lı içecek paketlerinin ortalarına parmak sokmak.

- Çizgilere basmadan yürümeye çalışmak.

- Durduk yere tırnakları masaya vurarak ritim tutmak.

- Kediyi severken kulaklarını katlamak.

- Buzdolabının kapağını açıp boş boş bakmak.

- Kapı çaldığında kim o sorusuna, “Ben!” demek…

- Şişe, kavanoz etiketi soymak.

- Kağıt peçeteyi lime lime etmek.

- Sakız çiğneyen kişinin balon yaptığı sakızı patlatmak.

***

- Çocukluk işte… Sen mi yiyeceksin ben mi diye başında kavga edilen yiyeceği tükürerek kişiselleştirmek. Tartışmayı zaferle bitirmek!..

- Tuzlu çubuk krakerlerin tuzlarını kemirerek yemek.



- Bebeklerin ağzından emziğini alıp burunlarına pıt pıt yapmak; emziği yakalamak için o minik ağzın açılmasını seyretmek.

- Su dolu bardağın içine sandoz atıp erimesini izlemek.

- Yoğun kar yağışı sonrası hiç ayak basılmamış yeri "hırç" diye ezmek.

- Parmakları, boynu ve sırtı çıtlatmak, kütletmek. Bir türlü bırakamadık şu illeti…

- Çayı karıştırırken girdap oluşturmaya çalışmak.

- Sizden su isteyen ev ahalisine su götürürken üstünden bir yudum içmek. (Görüyorum ben buradan!)



Ninem diyor ki; Alışmış kursak bulamacını ister

