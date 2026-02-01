Fenerbahçe, 19 yaşındaki Fransız golcü Sidiki Cherif'i satın alma opsiyonlu olarak sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçemiz, 19 yaşındaki santrafor Sidiki Cherif’i kadrosuna kattı. Fransız genç oyuncu satın alma opsiyonuyla 2025/2026 sezonunun sonuna kadar kiralandı. Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyemiz Turgay Terzi yer aldı. Sidiki Cherif’e ‘Ailemize hoş geldin’ diyor, sarı lacivert forma altında sonsuz başarılar diliyoruz." denildi.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA

Sarı lacivertlilerle Angers arasındaki anlaşmada 4 milyon avro kiralama bedeli, 18 milyon avro satın alma opsiyonu ve 3 milyon avro bonus yer alıyor.

TERCİHİNİ F.BAHÇE'DEN YANA KULLANDI

19 yaşındaki Fransız golcünün, Premier Lig’den gelen tekliflere rağmen önceliğini Fenerbahçe’ye verdiği ve cuma günü Fenerbahçe'ye "evet" dediği öğrenildi.

BU SEZON 4 GOL ATTI

Bu sezon Angers formasıyla 20 resmi maçta mücadele eden 19 yaşındaki futbolcu, 4 kez ağları sarstı.

