Edirne’de 112 Acil Çağrı Merkezi'nde görevli 32 yaşındaki doktor Kübra Yılmaz, yaşadığı rezidanstan düşerek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Fatih Mahallesi'nde bulunan bir rezidansın 9'uncu katında meydana geldi.

Edirne’de genç doktorun şüpheli ölümü: Soruşturma başlatıldı

DAİRENİN ARKA CEPHESİNDEN DÜŞTÜ

İddiaya göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde görevli Doktor Kübra Yılmaz (32) yaşadığı dairenin arka cephesinden aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olarak 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç doktor, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından genç doktorun cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

KARDEŞİNİ YENİ KAYBETMİŞ

Genç doktorun bir süre önce kardeşini kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

