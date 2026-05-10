CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “Yedek parti hazır” sözlerinin ardından Ankara Balgat’ta dikkat çeken bir adım atıldı. MHP Genel Merkezi yakınlarında 3 katlı bir binanın kiralandığı öne sürüldü. Balgat’taki binanın, muhtemel kapatma davası ya da mutlak butlan senaryoları için hazır tutulduğu iddia edildi.

Berat Temiz / ANKARA - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, rüşvet iddialarının Genel Merkez’e kadar uzanmasıyla birlikte kapatma davası açılmasına ihtimaline karşı yedek partilerinin hazır olduğunu açıkladı.

“PARTİMİZ HAZIR”

Özel’in önceki gün yaptığı “Yedek parti var. Ama mutlak butlana karşı değil, kapatma davasına karşı. Mutlak butlanda mücadele alanı, CHP’nin kendisidir. Partiyi kapatmaya kalkarlarsa partimiz hazır. Seçime girmeye birkaç ay kala bir şey yapmaya kalkarlarsa diye zaten Türkiye’de aklı başında her siyasi partinin bir ya da iki partisi olmalı. Bir kez daha altını çiziyorum, ikinci parti, üçüncü parti evet. Ama mutlak butlana karşı değil aksine parti kapatmaya kalkışırlarsa diye bir kenarda hep tutuyoruz zaten” açıklamasının ardından yedek partiyle ilgili detaylar da belli oldu.

BALGAT’TA 3 KATLI BİNA HAZIR

Edinilen bilgilere göre, CHP yönetimi, yedek partinin genel merkezi için Ankara Balgat’ta bir bina tuttu. MHP Genel Merkezi’ne yakın bir mesafede bulunan 3 katlı binanın kullanıma hazır olduğu ifade ediliyor. Parti kaynakları, binanın kapatma davası dışında mutlak butlan ihtimaline karşı da değerlendirilebileceğini iddia etti.



