Mutlak butlan davasında karar beklenirken CHP içinde Özel ve Kılıçdaroğlu’na buluşma baskısı artıyor. Ancak iki taraf da ilk adımı atan olmak istemediği için uzlaşma zor görünüyor.

Berat Temiz / ANKARA - Mutlak butlan tartışmalarının yeniden alevlendiği CHP’de, Genel Başkan Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir araya gelmesi gerektiğini savunanların sayısı artıyor. Her iki isme de yakın çevreleri tarafından görüşme yapılması yönünde baskı olduğu belirtilirken, iki liderin de ilk adımı atan taraf olmak istemediği ifade ediliyor.

“KILIÇDAROĞLU, ÖZEL’DEN TALEP GELİRSE GÖRÜŞMEYE AÇIK”

İki liderin her önemli ve özel günde telefonla görüştüğünü hatırlatarak, Özel’in “Her zaman otururuz, konuşuruz. Bir araya gelemeyeceğimiz bir durum yok” dediğini aktarıyor. Kılıçdaroğlu’nun ise Özel’den randevu talebinde bulunmayacağı, ancak Özel’in talep etmesi halinde görüşmeye açık olduğu belirtiliyor. Kılıçdaroğlu’na yakın isimler, görüşme zemininin oluşması için sorumluluğun CHP Genel Merkezi’nde olduğunu dile getiriyor.

UZLAŞMA İHTİMALLERİ BULUNMUYOR

Öte yandan, hem Genel Merkez hem de Kılıçdaroğlu kanadı, iki liderin bir araya gelmesi durumunda dahi rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarına yönelik “arınma” meselesinde uzlaşma ihtimallerinin bulunmadığını ifade ediliyor.

GENEL MERKEZ MUTLAK BUTLAN BEKLEMİYOR

Bu arada CHP yönetiminin mutlak butlan konusunun gündemde tutulmasını ve tartışılmasını istemediği öğrenildi. Özgür Özel, mutlak butlan konusunun gündemlerinde olmadığını belirtirken, kurmaylar da mutlak butlan kararı beklemediklerini ifade etti.

