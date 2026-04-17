CHP’de tartışmalar sürerken Özgür Özel teşkilata disiplin ve “sahada görünür olun” uyarısı yaptı. Kulislerde ise Kılıçdaroğlu’nun cenazede Gürsel Tekin’le verdiği görüntü “mesaj” olarak yorumlandı.

BERAT TEMİZ- Rüşvet ve yolsuzluk operasyonları, bankamatik personeli ve yasak aşk iddialarıyla gündemden düşmeyen CHP’de Genel Başkan Özgür Özel, il başkanları toplantısında ve MYK’da kurmaylarına uyarılarda bulundu.

Daha önce belediye başkanlarını “Hâl ve tavrınıza hassasiyet gösterin. Özel hayatınıza dikkat edin” diye uyaran Özgür Özel bu defa bu defa toplantılarda tarihsel sorumluluk vurgusu yaparak “Herkes bulunduğu konuma ve sorumluluklarına uygun davranmalı” dedi.

CHP'de mutlak butlan endişesi: Kılıçdaroğlu-Tekin görüşmesi mesajdı

İL BAŞKANLARINA “GÖRÜNÜR OLUN” TALİMATI

CHP’de il ve ilçe teşkilatlarında performans değerlendirme anketleri yapılmaya başlanmasıyla birlikte Erzincan, Diyarbakır ve Hatay’da il başkanları değişirken Özgür Özel, il başkanlarına “Sokağın gerçek gündemine odaklanın. Yerel sorunlarda daha görünür olun. Eylemlere, grevlere destek verin” talimatı verdi.

Özel, il başkanlarından diğer parti seçmenlerine karşı söylemlerine dikkat etmelerini ve kırıcı dil kullanmamalarını istedi.

"KILIÇDAROĞLU’NUN GÜRSEL TEKİN İLE GÖRÜNTÜ VERMESİ BİR MESAJDI"

Parti içerisinde en büyük endişe konusu olan mutlak butlan sürecine dair değerlendirmelerde bulunan CHP lideri Özel, “Biz böyle bir kararın çıkacağına inanmıyoruz. Hukuki açıdan yeni bir gelişme yok” açıklaması yaptı.

Öte yandan Hüsamettin Cindoruk’un cenaze töreninde Kemal Kılıçdaroğlu’nun Gürsel Tekin ile görüntü vermesinin mesaj niteliği taşıdığını vurgulayan CHP kaynakları, “Kemal Bey’in kayyum olmayı kabul edeceği anlaşılıyor" yorumunda bulundu.



